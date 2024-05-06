Кашеварова сообщила о психологических проблемах собаки после СВО

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Собака журналиста Анастасии Кашеваровой по кличке Альфа получила психологическое расстройство после нахождения в зоне боевых действий, об этом ведущая написала в своем Telegram-канале. Она опубликовала кадры тренировки питомца вместе с кинологом, на которой животное учили работать с тревожностью.

Как отметила Кашеварова, последние несколько дней Альфа слишком нервная. По ее словам, собака стала негативно реагировать на все, перестала слушать команды и даже пыталась кидаться на проходящих мимо мужчин. Журналистка пришла к выводу, что собака начала считывать ее собственные негативные эмоции.

И сегодня учились контролировать себя обе, и расслабляться. Работать с тревожностью. На видео Альфа с ее гипертревожностью не спрыгивает, выполняет команды, несмотря на то, что я от нее отхожу и двигаюсь. Она молодец! Я тоже! — написала журналист.

Кашеварова добавила, что после тренировки ей и Альфе навстречу вышел пьяный мужчина. В этот момент собака встала в стойку, загородила хозяйку и начала рычать. Однако доберман среагировал на команду и не стал нападать.

Ранее СМИ сообщали, что служебная собака помогли найти в захламленной квартире труп жителя Красноярска. Мужчина пропал месяц назад.