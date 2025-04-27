Каша «Дружба» с изюмом — тот самый рецепт из детства с хрустящей корочкой!

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Готовим кашу «Дружба» с изюмом из духовки — вкус детства с хрустящей корочкой! Эта нежная молочная каша с рисово-пшённой основой и сладким изюмом станет идеальным завтраком для всей семьи. Готовится просто, а благодаря запеканию приобретает восхитительную румяную корочку.

Смешайте в горшочке 100 г риса и 100 г пшена, тщательно промыв крупы. Добавьте горсть изюма, щепотку соли и 2 ст. л. сахара. Залейте 600 мл молока, чтобы крупы были покрыты на два пальца. По желанию можно добавить кусочек сливочного масла для нежности.

Отправьте в холодную духовку, затем включите на 180 °C. Через 40 минут проверьте готовность — крупа должна впитать почти всё молоко. Если каша кажется суховатой, добавьте ещё немного тёплого молока.

Перед подачей дайте каше постоять 10 минут под крышкой — она станет ещё более однородной и нежной. При желании можно посыпать сахарной пудрой или полить мёдом.

Хрустящая молочная плёночка сверху, сливочная серединка с изюмом и неповторимый аромат томлёной крупы — это блюдо придётся по вкусу и детям, и взрослым. Особенно хороша такая каша холодным зимним утром!

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