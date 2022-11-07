Карякин рассказал о состоянии Карпова Гроссмейстер Карякин заявил, что состояние Карпова улучшается

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Карпов

Двенадцатый чемпион мира по шахматам и депутат Госдумы Анатолий Карпов скоро будет переведен в обычную палату из отделения реанимации, сообщил его коллега Сергей Карякин. По словам гроссмейстера, состояние Карпова постепенно улучшается, а сообщения об обратном не имеют ничего общего с действительностью, передает ТАСС.

Я бы хотел опровергнуть информацию, которая появлялась вчера, что Анатолию Евгеньевичу хуже, — это не так. У него, наоборот, состояние постепенно становится лучше, и скоро его переведут в обычную палату из реанимации, — заявил Карякин.

Ранее РЕН ТВ сообщал, что Карпова госпитализировали из-за того, что он «неудачно упал» на выходе из здания Госдумы. Собеседник телеканала уточнил, что депутата обнаружили без сознания. После его отправили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи диагностировали у шахматиста перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму. По словам бизнесмена Андрея Ковалева, на Карпова напали на выходе из Госдумы.

Ранее СМИ писали, что Карпов находится в крайне тяжелом состоянии. Гроссмейстер еще 5 ноября был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи делают все возможное, чтобы спасти его.