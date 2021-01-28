Карту «Тройка» разрешат использовать в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/d15f8244-6196-11eb-ae80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 февраля в Московской области разрешат использование проездной карты «Тройка», которая работает в столице, рассказала заместитель министра транспорта региона Анна Кротова.

По её словам, по карте можно будет ездить на всех городских маршрутах.

Можно пользоваться на всех автобусах картой, и сегодня на наших автобусах работает карта «Стрелка». Единая объединённая карта, когда уже «Тройка» сольется со «Стрелкой», будет у нас к сентябрю, — сказала она в эфире телеканала «360».

Кротова добавила, что работу карты проверили 500 человек, которые ездили на автобусах в Королёве. По итогам теста всё работало корректно: деньги списывались и попадали подмосковным перевозчикам.

Всё это требует расщепления платежей. Есть масса нюансов, не должно быть сбоев. Тебе комфортно, у тебя единая карта, ты вооружён, и голова твоя свободна от мыслей о том, где и как заплатить. Всё это уходит в прошлое. Наша задача — максимально удобной сделать эту услугу, — отметил губернатор области Андрей Воробьёв.

Он добавил, что это их совместная программа с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Жители Подмосковья жаловались властям, что им надоело использовать разные карты.

Ранее Московское метро выпустило коллекционные проездные для «жаворонков». В подземке продолжается акция «Время ранних». И специально для тех, кто рано встаёт или собирается выработать новую привычку, предприятие подготовило новую серию тематических «Троек». Документ можно приобрести на станциях Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с 25 января только с 05:30 до 07:15 и с 08:45 до 09:15, писал NEWS.ru.