Картошка «вау, держите меня»: лодочки с беконом и сыром — аромат, от которого сносит крышу

Картошка «вау, держите меня»: лодочки с беконом и сыром — аромат, от которого сносит крышу

Иногда хочется простого блюда, но с эффектом «как в гостях у шефа». Эти картофельные лодочки — именно такой вариант: привычные продукты превращаются в сытное угощение с ярким вкусом и аппетитной корочкой. Подойдут и для ужина, и для встречи с друзьями.

Ингредиенты:

картофель крупный — 5 шт.;

бекон — 150 г;

сыр твердый — 150 г;

сметана — 100 г;

чеснок — 3 зубчика;

укроп — 10 г;

соль — 0,5 ч. л.;

перец — по вкусу;

масло растительное — 1 ст. л.

Приготовление

Картофель хорошо вымойте, смажьте маслом, заверните в фольгу и запеките при 180 °C около часа до мягкости. Остудите. Бекон нарежьте и обжарьте до румяной корочки. Укроп и чеснок измельчите, смешайте со сметаной и беконом, приправьте.

Картофель разрежьте пополам, аккуратно выньте часть мякоти, сделав «лодочки». Мякоть разомните и добавьте в начинку. Наполните половинки, щедро посыпьте сыром и запекайте еще 15 минут при 180 °C до золотистой корочки. Подавайте горячими — исчезают со стола мгновенно.

