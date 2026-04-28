28 апреля 2026 в 07:00

Картошка «вау, держите меня»: лодочки с беконом и сыром — аромат, от которого сносит крышу

Иногда хочется простого блюда, но с эффектом «как в гостях у шефа». Эти картофельные лодочки — именно такой вариант: привычные продукты превращаются в сытное угощение с ярким вкусом и аппетитной корочкой. Подойдут и для ужина, и для встречи с друзьями.

Ингредиенты:

  • картофель крупный — 5 шт.;
  • бекон — 150 г;
  • сыр твердый — 150 г;
  • сметана — 100 г;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • укроп — 10 г;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • перец — по вкусу;
  • масло растительное — 1 ст. л.

Приготовление

Картофель хорошо вымойте, смажьте маслом, заверните в фольгу и запеките при 180 °C около часа до мягкости. Остудите. Бекон нарежьте и обжарьте до румяной корочки. Укроп и чеснок измельчите, смешайте со сметаной и беконом, приправьте.

Картофель разрежьте пополам, аккуратно выньте часть мякоти, сделав «лодочки». Мякоть разомните и добавьте в начинку. Наполните половинки, щедро посыпьте сыром и запекайте еще 15 минут при 180 °C до золотистой корочки. Подавайте горячими — исчезают со стола мгновенно.

Когда хочется чего-то сладкого, а времени в обрез, этот рецепт спасает без лишних усилий. Пачка слоеного теста и немного варенья превращаются в ароматный десерт с хрустящей корочкой и сочной начинкой.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
кулинария
Марина Макарова
Марина Макарова
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
