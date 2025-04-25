Хотите превратить обычную картошку в шедевр? Этот рецепт идеален для выезда на природу! Такая картошка — настоящее волшебство: она пропитывается соком и специями, а кусочки сала превращаются в хрустящие чипсы.

Ингредиенты:

  • 8 средних картофелин;
  • 200 г соленого сала с прослойкой;
  • 3 ст. л. растительного масла;
  • 1 ч. л. паприки;
  • 1/2 ч. л. чесночного порошка;
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Картошку нарежьте дольками 1,5 см, сало — ломтиками 0,5 см.
  2. В миске смешайте масло, специи и картофель.
  3. Выложите на решетку мангала слоями: картошка → сало → картошка.
  4. Жарьте 25–30 минут, переворачивая каждые 7 минут.
  5. Запекайте до хрустящей корочки.

Подавайте картошку горячей прямо с решетки, посыпав зеленым луком и сбрызнув сметанным соусом с чесноком. Это очень вкусный рецепт — проверено на личном опыте!

Ранее стало известно, как приготовить улитки из лаваша с фаршем на шампурах.