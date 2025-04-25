Картошка с хрустящим салом на мангале: вкусный рецепт для выезда на природу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите превратить обычную картошку в шедевр? Этот рецепт идеален для выезда на природу! Такая картошка — настоящее волшебство: она пропитывается соком и специями, а кусочки сала превращаются в хрустящие чипсы.

Ингредиенты:

8 средних картофелин;

200 г соленого сала с прослойкой;

3 ст. л. растительного масла;

1 ч. л. паприки;

1/2 ч. л. чесночного порошка;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

Картошку нарежьте дольками 1,5 см, сало — ломтиками 0,5 см. В миске смешайте масло, специи и картофель. Выложите на решетку мангала слоями: картошка → сало → картошка. Жарьте 25–30 минут, переворачивая каждые 7 минут. Запекайте до хрустящей корочки.

Подавайте картошку горячей прямо с решетки, посыпав зеленым луком и сбрызнув сметанным соусом с чесноком. Это очень вкусный рецепт — проверено на личном опыте!

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