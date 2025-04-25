Хотите превратить обычную картошку в шедевр? Этот рецепт идеален для выезда на природу! Такая картошка — настоящее волшебство: она пропитывается соком и специями, а кусочки сала превращаются в хрустящие чипсы.
Ингредиенты:
- 8 средних картофелин;
- 200 г соленого сала с прослойкой;
- 3 ст. л. растительного масла;
- 1 ч. л. паприки;
- 1/2 ч. л. чесночного порошка;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Картошку нарежьте дольками 1,5 см, сало — ломтиками 0,5 см.
- В миске смешайте масло, специи и картофель.
- Выложите на решетку мангала слоями: картошка → сало → картошка.
- Жарьте 25–30 минут, переворачивая каждые 7 минут.
- Запекайте до хрустящей корочки.
Подавайте картошку горячей прямо с решетки, посыпав зеленым луком и сбрызнув сметанным соусом с чесноком. Это очень вкусный рецепт — проверено на личном опыте!
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