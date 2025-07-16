Картошка-гармошка, за которую вам будет немного стыдно и вкусно: готовим

Картошка-гармошка с беконом и ароматными травами — гарнир, который удивит гостей и заставит забыть об обычном пюре. Она выглядит эффектно, легко готовится и остается вкусной даже остывшей, так что переживать о подаче «с пылу с жару» не придется.
Внутри картофельных гармошек прячутся тонкие ломтики бекона, а сверху — аппетитный аромат трав. Такой гарнир подойдет и к мясу, и как самостоятельное блюдо.
Вам понадобится
- Крупный картофель — 5 шт.
- Сыровяленый подчеревок (бекон) — 300 г
- Оливковое масло — 5 ст. л.
- Смесь ароматных трав (тимьян, розмарин, базилик) — 3–5 ч. л.
- Черный молотый перец — по вкусу
- Морская соль — по желанию
Как готовить
- Картофель тщательно вымойте жесткой губкой и обсушите.
- Подчеревок заранее уберите в морозилку на 30–40 минут, чтобы легче было нарезать тонко.
- Каждый картофель надрежьте острым ножом тонкими слайсами, не доходя до конца.
- Сбрызните оливковым маслом, не забывая смазать каждый надрез.
- Посыпьте травами, растерев их пальцами для большего аромата.
- Подчеревок нарежьте очень тонкими ломтиками и вставьте их в надрезы картофеля.
- Если картофель разваливается, зафиксируйте шпажками.
- Выложите в форму для запекания и готовьте при 180 °С 40 минут, затем включите конвекцию и запекайте еще 10 минут до золотистой корочки.
Подавайте горячей, с зеленью и овощами. Даже остывшая, эта картошка останется вкусной и ароматной. Попробуйте приготовить — и больше не захотите возвращаться к банальным гарнирам.
Знаете, что объединяет всех людей? Любовь к вкусной картошечке! Но сегодня я открою вам секрет ее идеального приготовления.