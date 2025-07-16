Картошка-гармошка, за которую вам будет немного стыдно и вкусно: готовим

Картошка-гармошка, за которую вам будет немного стыдно и вкусно: готовим

Картошка-гармошка с беконом и ароматными травами — гарнир, который удивит гостей и заставит забыть об обычном пюре. Она выглядит эффектно, легко готовится и остается вкусной даже остывшей, так что переживать о подаче «с пылу с жару» не придется.

Внутри картофельных гармошек прячутся тонкие ломтики бекона, а сверху — аппетитный аромат трав. Такой гарнир подойдет и к мясу, и как самостоятельное блюдо.

Вам понадобится

Крупный картофель — 5 шт.

Сыровяленый подчеревок (бекон) — 300 г

Оливковое масло — 5 ст. л.

Смесь ароматных трав (тимьян, розмарин, базилик) — 3–5 ч. л.

Черный молотый перец — по вкусу

Морская соль — по желанию

Как готовить

Картофель тщательно вымойте жесткой губкой и обсушите. Подчеревок заранее уберите в морозилку на 30–40 минут, чтобы легче было нарезать тонко. Каждый картофель надрежьте острым ножом тонкими слайсами, не доходя до конца. Сбрызните оливковым маслом, не забывая смазать каждый надрез. Посыпьте травами, растерев их пальцами для большего аромата. Подчеревок нарежьте очень тонкими ломтиками и вставьте их в надрезы картофеля. Если картофель разваливается, зафиксируйте шпажками. Выложите в форму для запекания и готовьте при 180 °С 40 минут, затем включите конвекцию и запекайте еще 10 минут до золотистой корочки.

Подавайте горячей, с зеленью и овощами. Даже остывшая, эта картошка останется вкусной и ароматной. Попробуйте приготовить — и больше не захотите возвращаться к банальным гарнирам.

Знаете, что объединяет всех людей? Любовь к вкусной картошечке! Но сегодня я открою вам секрет ее идеального приготовления.