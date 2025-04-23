Картошка, фарш и 40 минут — 3 рецепта «от Батьки»: объедение на всю семью

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Нужен сытный ужин из простых ингредиентов? Эти 3 варианта блюд из картошки и фарша приготовятся быстро и точно порадуют всю семью!

1. Картофельные «лодочки» с фаршем

Разрежьте картофелины пополам, выньте середину. Смешайте мякоть с обжаренным фаршем, луком и специями. Наполните «лодочки», посыпьте сыром и запекайте 25 минут при 200 °C.

2. Картофельная запеканка

Нарежьте картошку тонкими кружочками. Слоями выложите в форму: картофель, обжаренный фарш с морковью, снова картофель. Залейте смесью яиц и молока (2 яйца + 100 мл молока). Запекайте 40 минут при 180 °C.

3. Драники с мясной начинкой

Натрите картофель, отожмите сок, добавьте яйцо и муку. На сковороду выкладывайте ложкой картофельную массу, сверху — фарш, затем еще слой картошки. Обжаривайте с двух сторон до румяной корочки.

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