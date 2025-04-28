Картофельные лодочки с фаршем: аппетитное блюдо на обед или ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти аппетитные лодочки из картофеля с сочной начинкой из фарша станут украшением любого стола. Готовятся легко, а выглядят по-ресторанному эффектно!

Ингредиенты (на 4 порции):

4 крупные картофелины;

300 г куриного фарша (или другого);

1 луковица;

100 г твердого сыра;

2 ст. л. сметаны;

1 яйцо;

соль, перец, паприка — по вкусу.

Пошаговый рецепт:

Картофель тщательно вымойте, оберните в фольгу и запеките в духовке при 200°C 30 минут до мягкости. Остудите, разрежьте вдоль и аккуратно выньте мякоть, оставляя стенки 5–7 мм. Для начинки обжарьте лук с фаршем до готовности. Мякоть картофеля разомните, смешайте с фаршем, яйцом, сметаной и специями. Наполните лодочки начинкой, посыпьте тертым сыром. Запекайте 10–15 минут при 180°C до золотистой корочки.

Эти лодочки можно приготовить заранее и просто разогреть перед подачей — идеально для обеда или ужина! Блюдо получается сытным, но не тяжелым — отличная альтернатива привычной запеченной картошке.

Ранее стало известно, как приготовить ароматный вок с курицей и овощами.