Эти аппетитные лодочки из картофеля с сочной начинкой из фарша станут украшением любого стола. Готовятся легко, а выглядят по-ресторанному эффектно!

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 4 крупные картофелины;
  • 300 г куриного фарша (или другого);
  • 1 луковица;
  • 100 г твердого сыра;
  • 2 ст. л. сметаны;
  • 1 яйцо;
  • соль, перец, паприка — по вкусу.

Пошаговый рецепт:

  1. Картофель тщательно вымойте, оберните в фольгу и запеките в духовке при 200°C 30 минут до мягкости.
  2. Остудите, разрежьте вдоль и аккуратно выньте мякоть, оставляя стенки 5–7 мм.
  3. Для начинки обжарьте лук с фаршем до готовности.
  4. Мякоть картофеля разомните, смешайте с фаршем, яйцом, сметаной и специями.
  5. Наполните лодочки начинкой, посыпьте тертым сыром.
  6. Запекайте 10–15 минут при 180°C до золотистой корочки.

Эти лодочки можно приготовить заранее и просто разогреть перед подачей — идеально для обеда или ужина! Блюдо получается сытным, но не тяжелым — отличная альтернатива привычной запеченной картошке.

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