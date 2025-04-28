Эти аппетитные лодочки из картофеля с сочной начинкой из фарша станут украшением любого стола. Готовятся легко, а выглядят по-ресторанному эффектно!
Ингредиенты (на 4 порции):
- 4 крупные картофелины;
- 300 г куриного фарша (или другого);
- 1 луковица;
- 100 г твердого сыра;
- 2 ст. л. сметаны;
- 1 яйцо;
- соль, перец, паприка — по вкусу.
Пошаговый рецепт:
- Картофель тщательно вымойте, оберните в фольгу и запеките в духовке при 200°C 30 минут до мягкости.
- Остудите, разрежьте вдоль и аккуратно выньте мякоть, оставляя стенки 5–7 мм.
- Для начинки обжарьте лук с фаршем до готовности.
- Мякоть картофеля разомните, смешайте с фаршем, яйцом, сметаной и специями.
- Наполните лодочки начинкой, посыпьте тертым сыром.
- Запекайте 10–15 минут при 180°C до золотистой корочки.
Эти лодочки можно приготовить заранее и просто разогреть перед подачей — идеально для обеда или ужина! Блюдо получается сытным, но не тяжелым — отличная альтернатива привычной запеченной картошке.
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