Картофельные котлеты «От Батьки» с сюрпризом внутри! Хит моей кухни!

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Готовим картофельные котлеты с ветчиной «От Батьки» — хрустящее удовольствие с начинкой! Эти котлеты — удачный способ превратить обычный картофель в сытное самостоятельное блюдо с приятным сюрпризом внутри. Хрустящая золотистая корочка скрывает нежную картофельную основу и ароматную начинку из ветчины.

Отварите 4 крупные картофелины в мундире, очистите и разомните в пюре. Добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль и перец по вкусу. Для начинки нарежьте кубиками 200 г ветчины и смешайте с мелко порубленным укропом. Сформируйте из картофельной массы лепешки, в центр каждой положите ложку начинки, аккуратно залепите края, придавая форму котлет. Обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте на среднем огне в растительном масле до румяной корочки с обеих сторон.

Подавайте горячими со сметаной или овощным салатом. Эти котлеты хороши и как основное блюдо, и как необычный гарнир. Ветчина придает насыщенный вкус, а картофель дарит нежность текстуры — сочетание, от которого сложно отказаться.

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