Картофельные конвертики с тунцом и сыром. Это очень быстрое и вкусное блюдо, которое поразит вас своим вкусом. Хрустящие картофельные «конверты» с нежной начинкой из тунца и яиц — оригинальная закуска или лёгкий ужин!
Ингредиенты
- 300 г картофеля (тонко нарезанного)
- 200 г тунца в собственном соку
- 115 г греческого йогурта
- 180 г тёртого сыра (Чеддер/Моцарелла)
- 4 варёных яйца
- 200 г салата айсберг
- соль, перец по вкусу
Приготовление
1. Основа. Тонко нарежьте картофель (овощечисткой или слайсером). Выложите в форме прямоугольника внахлёст на пергамент. Посыпьте сыром. Запекайте 15 минут при 200 °C.
2. Начинка. Измельчите яйца, смешайте с тунцом, йогуртом, солью и перцем.
3. Сборка. Выложите на картофельную основу айсберг и начинку. Сверните пополам, сыром наружу.
КБЖУ на 1 шт: 270 ккал | 30 г белка | 10 г жиров | 15 г углеводов
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