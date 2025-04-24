Картофельные конвертики с тунцом и сыром! Красивая закуска или легкий ужин

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Картофельные конвертики с тунцом и сыром. Это очень быстрое и вкусное блюдо, которое поразит вас своим вкусом. Хрустящие картофельные «конверты» с нежной начинкой из тунца и яиц — оригинальная закуска или лёгкий ужин!

Ингредиенты

300 г картофеля (тонко нарезанного)

200 г тунца в собственном соку

115 г греческого йогурта

180 г тёртого сыра (Чеддер/Моцарелла)

4 варёных яйца

200 г салата айсберг

соль, перец по вкусу

Приготовление

1. Основа. Тонко нарежьте картофель (овощечисткой или слайсером). Выложите в форме прямоугольника внахлёст на пергамент. Посыпьте сыром. Запекайте 15 минут при 200 °C.

2. Начинка. Измельчите яйца, смешайте с тунцом, йогуртом, солью и перцем.

3. Сборка. Выложите на картофельную основу айсберг и начинку. Сверните пополам, сыром наружу.

КБЖУ на 1 шт: 270 ккал | 30 г белка | 10 г жиров | 15 г углеводов

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