Картофельные драники по-новому! Добавляем начинку и чеснок — и получаем вкусноту. Эти драники с аппетитной начинкой из ветчины и расплавленного сыра станут любимым блюдом всей семьи. Готовятся просто, а получаются невероятно вкусными!

Ингредиенты

  • Картофель — 6 шт. (крупных)
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Ветчина — 200 г
  • Сыр твёрдый — 200 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Укроп — 2 ст. л. (рубленный)
  • Мука — 4 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

1. Подготовка ингредиентов. Картофель, лук, ветчину и сыр натрите на крупной тёрке. Укроп мелко порубите. С картофеля отожмите лишнюю жидкость, если она есть.

2. Замешивание теста. В большой миске смешайте все тёртые ингредиенты. Добавьте яйца, чеснок, укроп, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности.

3. Жарка драников. Разогрейте масло на сковороде на среднем огне. Ложкой выкладывайте картофельную массу, формируя оладьи. Обжаривайте по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Можно использовать кулинарные колечки для ровной формы и жарить в них. Подавайте горячими со сметаной или чесночным соусом!

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