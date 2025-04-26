Картофельные драники по-новому! Добавляем начинку и чеснок — вкуснота

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельные драники по-новому! Добавляем начинку и чеснок — и получаем вкусноту. Эти драники с аппетитной начинкой из ветчины и расплавленного сыра станут любимым блюдом всей семьи. Готовятся просто, а получаются невероятно вкусными!

Ингредиенты

Картофель — 6 шт. (крупных)

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Ветчина — 200 г

Сыр твёрдый — 200 г

Яйца — 2 шт.

Укроп — 2 ст. л. (рубленный)

Мука — 4 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Приготовление

1. Подготовка ингредиентов. Картофель, лук, ветчину и сыр натрите на крупной тёрке. Укроп мелко порубите. С картофеля отожмите лишнюю жидкость, если она есть.

2. Замешивание теста. В большой миске смешайте все тёртые ингредиенты. Добавьте яйца, чеснок, укроп, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности.

3. Жарка драников. Разогрейте масло на сковороде на среднем огне. Ложкой выкладывайте картофельную массу, формируя оладьи. Обжаривайте по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Можно использовать кулинарные колечки для ровной формы и жарить в них. Подавайте горячими со сметаной или чесночным соусом!

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