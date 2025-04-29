Картофельная «кастрюля» из Белоруссии! Простой рецепт с фаршем и овощами. Она объединяет в себе простые ингредиенты и насыщенный вкус, что делает ее любимым выбором для многих. Этот рецепт, пришедший из белорусской кухни, сочетает в себе нежное картофельное пюре и мясную начинку, создавая гармонию вкусов, которая согревает и радует.
Ингредиенты
- 1 кг картофеля
- 500 г говяжьего или свиного фарша
- 2 луковицы
- 2 моркови
- 200 г сметаны
- 100 г твердого сыра
- Соль, перец по вкусу
- Растительное масло для жарки
Приготовление
- Очистите картофель и отварите его в подсоленной воде до готовности. После того как он станет мягким, сделайте пюре, добавив немного масла и сметаны для более нежной текстуры.
- Лук и морковь нарежьте, обжарьте на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Затем добавьте фарш, посолите и поперчите. Готовьте мясо, пока оно не изменит цвет и станет готовым.
- В глубокой форме для запекания уложите половину картофельного пюре, равномерно распределите слой мясной начинки, затем снова добавьте остатки картошки. Сверху полейте оставшейся сметаной и посыпьте тертым сыром.
- Запекание: Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Запекайте кастрюлю в течение 30--40 минут, пока верх не подрумянится и не станет золотистым. Приятного аппетита!
Ранее мы делились рецептом картофеля в сырной заливке! Картошка — простая, а блюдо — пальчики оближешь!