Картофельная «кастрюля» из Белоруссии! Простой рецепт с фаршем и овощами. Она объединяет в себе простые ингредиенты и насыщенный вкус, что делает ее любимым выбором для многих. Этот рецепт, пришедший из белорусской кухни, сочетает в себе нежное картофельное пюре и мясную начинку, создавая гармонию вкусов, которая согревает и радует. 

Ингредиенты

  • 1 кг картофеля
  • 500 г говяжьего или свиного фарша
  • 2 луковицы
  • 2 моркови
  • 200 г сметаны
  • 100 г твердого сыра
  • Соль, перец по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Приготовление

  1. Очистите картофель и отварите его в подсоленной воде до готовности. После того как он станет мягким, сделайте пюре, добавив немного масла и сметаны для более нежной текстуры.
  2. Лук и морковь нарежьте, обжарьте на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Затем добавьте фарш, посолите и поперчите. Готовьте мясо, пока оно не изменит цвет и станет готовым.
  3.  В глубокой форме для запекания уложите половину картофельного пюре, равномерно распределите слой мясной начинки, затем снова добавьте остатки картошки. Сверху полейте оставшейся сметаной и посыпьте тертым сыром.
  4. Запекание: Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Запекайте кастрюлю в течение 30--40 минут, пока верх не подрумянится и не станет золотистым. Приятного аппетита!

 Ранее мы делились рецептом картофеля в сырной заливке! Картошка — простая, а блюдо — пальчики оближешь!

 

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