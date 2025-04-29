Картофельная «кастрюля» из Белоруссии! Простой рецепт с фаршем и овощами. Она объединяет в себе простые ингредиенты и насыщенный вкус, что делает ее любимым выбором для многих. Этот рецепт, пришедший из белорусской кухни, сочетает в себе нежное картофельное пюре и мясную начинку, создавая гармонию вкусов, которая согревает и радует.