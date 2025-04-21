Картофелеведы раскрыли свои секреты! Растим гигантские клубни! Следуя этим советам, вы получите крупный и вкусный урожай.
1. Размер клубней — чем мельче посадочный картофель, тем крупнее урожай. Оптимальный вариант — клубни средней величины или разрезанные крупные с несколькими глазками.
2. Глубина посадки — слишком глубоко посаженные клубни дают мелкие плоды и обильную ботву.
3. Подкормка — лучше использовать минеральные удобрения, так как органика (особенно навоз) ухудшает вкус картофеля.
4. Увеличение урожая — после цветения слегка надломите ботву, чтобы питательные вещества шли в клубни.
5. Защита от фитофторы — обработайте клубни и ботву медным купоросом. Почва, богатая медью, предотвращает болезнь.
6. Борьба с фитофторозом — при первых признаках почернения ботвы срежьте и сожгите её.
7. Полезные соседи — хрен, календула и ароматные травы по краям поля укрепляют здоровье картофеля.
8. Отпугивание колорадского жука — помогут кориандр, котовник, настурция и бархатцы.
9. Нежелательный сосед — подсолнечник угнетает рост картофеля.
Ранее мы рассказывали, что некоторые удобрения, которые кажутся полезными, могут навредить томатам при посадке.