Картофелеведы раскрыли свои секреты! Растим гигантские клубни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофелеведы раскрыли свои секреты! Растим гигантские клубни! Следуя этим советам, вы получите крупный и вкусный урожай.

1. Размер клубней — чем мельче посадочный картофель, тем крупнее урожай. Оптимальный вариант — клубни средней величины или разрезанные крупные с несколькими глазками.

2. Глубина посадки — слишком глубоко посаженные клубни дают мелкие плоды и обильную ботву.

3. Подкормка — лучше использовать минеральные удобрения, так как органика (особенно навоз) ухудшает вкус картофеля.

4. Увеличение урожая — после цветения слегка надломите ботву, чтобы питательные вещества шли в клубни.

5. Защита от фитофторы — обработайте клубни и ботву медным купоросом. Почва, богатая медью, предотвращает болезнь.

6. Борьба с фитофторозом — при первых признаках почернения ботвы срежьте и сожгите её.

7. Полезные соседи — хрен, календула и ароматные травы по краям поля укрепляют здоровье картофеля.

8. Отпугивание колорадского жука — помогут кориандр, котовник, настурция и бархатцы.

9. Нежелательный сосед — подсолнечник угнетает рост картофеля.

Ранее мы рассказывали, что некоторые удобрения, которые кажутся полезными, могут навредить томатам при посадке.