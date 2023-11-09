Картину Пикассо «Женщина с часами» продали на аукционе за $139 млн

Фото: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Картина испанского художника Пабло Пикассо «Женщина с часами» была продана на аукционе за $139,364 млн, сообщила пресс-служба аукционного дома Sotheby’s. Там отметили, что право распоряжаться полотном было получено после смерти предыдущей владелицы шедевра живописи — коллекционера Эмили Фишер Ландау, которая ушла из жизни в возрасте 102-х лет.

Картина висела над каминной полкой в квартире Ландау более полувека. По данным Sotheby’s, на холсте изображена возлюбленная Пикассо — французская модель Мария-Тереза Вальтер, роман с которой художник завел будучи в браке с балериной Ольгой Хохловой. Предполагается, что часы в руках девушки имеют символическое значение и намекают, что любую любовь поглощает время.

Ранее мошенница обманула владелицу фамильного фонда картин Романовых на 165,5 млн рублей. Татьяна Литтл прилетела из Канады, захватив с собой 180 произведений искусства, которые заинтересовали потенциальную покупательницу из России по фамилии Громова. Во время сделки она предложила 73-летней иностранке 36,8 млн рублей вместо заявленных владелицей 165,6 млн и подсунула вместо договора о продаже документ о дарении. Канадка подписала, из-за плохого знания русского языка не заметив подвоха, а затем обратилась в полицию. Теперь аферистку Громову ищут правоохранители.