Картаполов рассказал, когда в России появятся электронные повестки Картаполов: систему электронных повесток в России создадут к 2025 году

Фото: МО РФ

Андрей Картаполов

Работы по внедрению электронных повесток и созданию единой системы воинского учета в России будут завершены к 2025 году, заявил «Фонтанке» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, специалисты Минцифры РФ прикладывают все усилия для достижения поставленной задачи. При этом он назвал работу над созданием реестра непростой.

Достаточно такая непростая работа, Минцифры очень много делает в этом направлении. <...> Я абсолютно убежден, что к 2025 году эта работа будет практически завершена, — заявил парламентарий.

Председатель комитета также подчеркнул, что в ближайшее время будет создан Ленинградский военный округ. Кроме того, с 1 января вступило в силу повышение верхней планки призывного возраста. Она составляет 30 лет. Поднимать нижнюю планку не планируется, подытожил Картаполов.

Согласно тексту поручения президента России Владимира Путина, Министерство обороны РФ должно провести осенний призыв в армию с использованием системы единого реестра повесток. Доклад по этой теме должен быть предоставлен главе государства до 1 ноября 2024 года. Отмечается, что осенний призыв на срочную службу проводится в России в период с октября по декабрь.