https://static.news.ru/photo/3f28bc9e-1b13-11ea-86ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Каршеринг набирает популярность не только у водителей, которые хотят сэкономить, но и у преступников. Об этом сообщила газета «Известия».

Доступность каршеринговых услуг открывает новые горизонты для криминала и незаконной деятельности. Арендой автомобиля пользуется «кто попало»: от любителей сэкономить на гостинице и наркозависимых до серьёзных преступников.

Причём каршеринг пользуется популярностью не только у наркоманов, но и у продавцов наркотиков. Арендованный автомобиль позволяет им быстро передвигаться по городу и часто менять местоположение, а также использовать сам автомобиль как место для «закладки», отмечает издание.

Этим людям важна мобильность — чем больше расставят закладок, тем больше прибыль. Логика преступника при использовании каршеринга оправданна в плане конспирации: он пользуется разными машинами, так его перемещения сложнее отследить, чем если бы он пользовался собственным авто. Да и прослушку в каждый каршеринг не поставишь, — приводит слова оперативника газета «Известия».

Кроме того, покупка чужих аккаунтов позволяет преступникам использовать автомобиль, не боясь быть пойманным. А несовершеннолетние дети, чтобы «покататься», используют данные своих родителей.

Полиция призывает установить видеорегистраторы в салон каждого автомобиля, однако владельцы каршеринга поясняют, что из автомобилей крадут даже аптечки и коврики, чего уж там говорить о технике.

Ранее NEWS.ru писал о том, что полицейские задержали мигрантов, которые снимали новые колёса у каршеринговых автомобилей и устанавливали старые и изношенные.