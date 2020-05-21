Каршеринг возобновит работу в Москве

https://static.news.ru/photo/f53bc134-9b83-11ea-90a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Сергей Собянин распорядился с 25 мая возобновить работу каршеринга в Москве.

По словам Собянина, москвичи смогут арендовать машины не менее чем на пять дней, а для передвижения по городу должны будут получать цифровые пропуска.

Конечно, подобный режим работы не является каршерингом в полном смысле слова. Но до тех пор, пока краткосрочный прокат на одну-две поездки невозможен, долгосрочная аренда машин может стать приемлемым решением, — отметил мэр.

Сервисы проката обяжут дезинфицировать машины перед выдачей новому клиенту.

Как писал NEWS.ru, сообщение о смягчении ограничений по COVID-19, содержащее уточнения по существующим мерам, появилось 21 мая на сайте градоначальника.