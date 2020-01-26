Подавляющее большинство (87%) школьников сегодня получают деньги на карманные расходы. В среднем родители выделяют своим чадам 355 рублей в неделю. Интересно, что подростки разных возрастов, отвечая на вопрос, как бы они хотели распорядиться личными деньгами, демонстрируют общую тенденцию к сбережению, а не потреблению. О том, зачем детям нужны деньги на карманные расходы и нужно ли контролировать их траты, NEWS.ru поговорил со специалистами.

Опрошенные изданием психологи сошлись во мнении, что начать выдавать личные денежные средства школьнику следует по достижении им 10-11 лет. Нужно это в первую очередь для того, чтобы у него с ранних лет начинала формироваться финансовая грамотность, считает директор Центра практической психологии Сергей Ключников. Ребёнок должен научиться контролировать расходы и осознать, что для того, чтобы приобрести некоторые вещи, деньги приходится откладывать. Выделять детям финансы на карманные расходы, по мнению специалиста, так же следует, чтобы он не ощущал себя ущемлённым.

Давать ребёнку личные деньги нужно, чтобы он чувствовал себя более свободно. Представьте себе его эмоции, если во время прогулки его приятели будут покупать себе мороженое или конфеты, а он этого сделать не сможет. Сергей Ключников директор Центра практической психологии директор Центра практической психологии

Выделяемые детям на карманные расходы суммы не должны быть большими, считает психолог. Выдавать деньги, по мнению специалиста, нужно раз в неделю и следить за тем, на что ребёнок их тратит. Если же через несколько дней он обращается с просьбой выдать ему дополнительные наличные, на неё нужно ответить отказом и объяснить необходимость контролировать траты, отмечает Ключников.

Перед тем, как начать выдавать ребёнку карманные деньги, родителю следует с ним договориться о том, какие потребности он теперь будет удовлетворять самостоятельно, а чем его по-прежнему будут обеспечивать. Такой совет в разговоре с NEWS.ru дала психолог Ирина Корчагина.

Можно, к примеру, договориться, что из карманных денег ребёнок оплачивает походы в кино, игрушки, подарки друзьям, сладости. А вы кормите его, покупаете одежду и гаджеты. Ирина Корчагина психолог психолог

Корчагина, в свою очередь, считает, что выдавать ребёнку личные финансы нужно раз в месяц. Это научит его планировать расходы на более длительный промежуток времени. Психолог также советует родителям не требовать от детей отчёты о тратах.

Это поможет дисциплинировать школьника. Если между вами нет доверия, и вы переживаете, что на выделенные деньги он купит, к примеру, сигареты, то нужно понять, что при желании он найдёт способ получить их другим способом. Подросток, чьи траты не контролируют, быстрее учится управлять финансами, так как чувствует свою личную ответственность за это. Такой подход делает его более самостоятельным и в других делах, — пояснила Корчагина.

Специалист также рекомендовала отказаться от финансовых поощрений за проделанную ребёнком работу по дому. Такая тактика, по её словам, развивает потребительское отношение со стороны школьника. Это может привести к тому, что без оплаты, по собственной инициативе, он ничего делать не захочет.