Карловарский рулет — мясное шоу с огурцами: праздничный хит без хлопот

Карловарский рулет — это классика чешской кухни, которая покоряет с первого кусочка. Мне нравится готовить его на праздники: сочная говядина с начинкой из ветчины, бекона, омлета и маринованных огурцов всегда собирает комплименты.

Ингредиенты: говядина (вырезка) — 500 г, бекон или шпик — 40 г, ветчина — 70 г, маринованные огурцы — 2 шт., яйца — 2 шт., оливковое масло — 1 ч. л., соль, черный перец — по вкусу.

Для начала взбейте яйца и пожарьте тонкий омлет. Мясо разрежьте вдоль волокон, отбейте до тонкости и поперчите, соль добавляйте осторожно, если используете соленый бекон. Выложите на мясо слой бекона, ветчины, омлета и тонко нарезанных огурцов, затем сверните рулет и закрепите ниткой. Обжарьте рулет на сковороде до золотистой корочки, потом переложите в форму, добавьте немного воды и запекайте при 160 °C около часа, поливая соком. Готовый рулет подавайте с картофелем или свежими овощами — праздник на вашем столе гарантирован!

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