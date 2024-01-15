«Карлики и эпилептики»: Коц рассказал, кому в США разрешили летать Военкор Коц: в США разрешили управлять самолетами людям с серьезными нарушениями

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Американские законодатели открыли двери в летную профессию для людей с серьезными интеллектуальными, психическими и физиологическими нарушениями, заявил военный корреспондент Александр Коц со ссылкой на новость телеканала Fox News. По его словам, водить американские «Боинги» будут люди с карликовостью и эпилепсией.

Водить американские «Боинги» будут карлики и эпилептики. На работу готовы принимать тех, у кого проблемы со слухом и зрением, отсутствуют конечности, есть частичный или полный паралич, эпилепсия, а также карликовость. Решение приняли на фоне того, что сотрудники с такими отклонениями практически не представлены в отрасли <…>. Как бы не доигрались Штаты со своей инклюзивностью до нового 11 сентября, — сообщил Коц.

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