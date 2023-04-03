Россиянам рассказали, как вернуть интерес к работе Карьерный консультант Стародубцева-Калачева посоветовала проверить здоровье при выгорании

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Для борьбы с профессиональным выгоранием и возращением интереса к работе необходимо в первую очередь проверить свое здоровье, рассказала карьерный консультант Екатерина Стародубцева-Калачева. В беседе с РИАМО она отметила, что часто апатия возникает из-за недостатка витаминов. В качестве меры поддержания организма в тонусе эксперт советует заниматься спортом.

Это то, что следует сделать в первую очередь. Устройте себе полный чекап и начните лечение того, что вас беспокоит. Возможно, все обследования помогут выявить лишь то, что вашему организму просто не хватает некоторых витаминов, поэтому он ослаблен, а вы чувствуете себя вяло, — пояснила эксперт.

По словам консультанта, необходимо чаще себя хвалить. Стародубцева-Калачева рекомендует отмечать даже маленькие достижения. Это поможет научиться не зависеть от чужого мнения и убедиться в собственном профессионализме. Кроме того, эффективным способом борьбы с выгоранием может стать распределение рабочих задач в зависимости от пика энергии. Например, если в обеденное время человек чаще всего ощущает прилив сил, сложные и трудоемкие дела лучше выполнять именно в это время.

Карьерный консультант порекомендовала ориентироваться на собственные ценности. Она призвала учитывать личные желания и интересы. Так, если воспитание детей оказалось приоритетнее карьеры, важно не винить себя.

Важно заниматься разными вещами и периодически бросать себе вызовы. Запишитесь на обучающие курсы, начните смотреть фильмы или совершите наконец тот самый прыжок с парашютом, о котором давно мечтали, но все время откладывали. Подобные активности вернут вам интерес и желание развиваться, — заключила эксперт.

Карьерный эксперт Светлана Семеренко ранее посоветовала воздержаться от негатива в сторону предыдущего работодателя для успешного прохождения собеседования. По ее словам, этот вопрос в первую очередь является проверкой на стрессоустойчивость.