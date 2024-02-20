Карьерный эксперт предупредила о неявном способе манипуляции сотрудниками Карьерный эксперт Семеренко: частые споры на работе могут говорить о манипуляции

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Если работник чувствует, что кто-либо из коллег постоянно с ним спорит и выражает сомнения, это является поводом насторожиться, рассказала в беседе с РИАМО карьерный эксперт Светлана Семеренко. По ее словам, таким образом манипулятор пытается выставить сотрудника некомпетентным.

Сомнения и споры — часть профессионализма и инструмент для разрешения многих ситуаций. Однако если кто-то постоянно общается с вами в таком стиле, стоит насторожиться. Это распространенный прием газлайтинга — манипулятор пытается выставить вас в ваших же глазах некомпетентным, — пояснила специалист.

Она отметила, что манипулятор может на самом деле не считать свою жертву некомпетентной. Он просто хочет, чтобы коллега постоянно доказывал свой профессионализм и выполнял за него работу. Как рассказала эксперт, подобная уловка срабатывает с людьми, которые не верят в собственные силы и считают, что занимают должность случайно.

Еще одним способом манипуляции Семеренко назвала игру на чувствах тщеславных людей. В таком случае человеку говорят, например, что никто не разбирается в электронных таблицах лучше, чем он. В результате специалист берет на себя дополнительную неоплачиваемую нагрузку, чего и добивался манипулятор.

Ранее психолог Наталья Александрова рассказала, что если человек постоянно концентрируется на своих недостатках и неудачах, ему стоит попробовать самостоятельно поработать над собой. По словам специалиста, необходимо завести личный дневник, в котором человек будет фиксировать свои успехи, а также описывать, благодаря чему это получилось.