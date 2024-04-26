Карьерный эксперт посоветовала, как быстрее привыкнуть к новой работе Карьерный эксперт Семеренко: привыкнуть к новой работе поможет хороший настрой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы быстрее привыкнуть к новой работе, нужно иметь позитивный настрой и вовлеченность в трудовой процесс, рассказала в беседе с РИАМО карьерный эксперт Светлана Семеренко. По ее словам, также нужно быть собранным, чтобы легче адаптироваться к новым условиям.

Выходя на новое место работы, новички испытывают страх и неуверенность не только перед своими обязанностями, но и коллегами. Чтобы быстрее адаптироваться в коллективе и избавиться от сомнений, важно быть позитивно настроенным, максимально собранным и вовлеченным в трудовой процесс, — объяснила специалист.

Семеренко посоветовала купить ежедневник, в который нужно записывать всю новую информацию, например, имена коллег, их контакты и должности. Также, туда можно записывать ежедневные задачи, даже если начальство этого не требует. Это поможет стать более уверенным и эффективным сотрудником.

Не нужно бояться просить новых коллег о помощи, добавила эксперт. Кроме того, лучше не сравнивать новое рабочее место с предыдущим, так как это может привести в выгоранию и ложным ожиданиям, подытожила Семеренко.

Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова посоветовала заранее подготовить рассказ о себе, чтобы успешно пройти собеседование. Эксперт подчеркнула, что соискатель может прекрасно разбираться в своей области, но оказаться в ступоре из-за вопросов о его достижениях.