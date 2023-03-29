Карьерный эксперт дала советы для успешного прохождения собеседования Карьерный эксперт Семеренко посоветовала воздержаться от негатива о предыдущей работе на собеседовании

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Для успешного прохождения собеседования следует воздержаться от негатива в сторону предыдущего работодателя, предупредила карьерный эксперт службы занятости населения города Москвы Светлана Семеренко. В беседе с Lenta.ru она пояснила, что этот вопрос в первую очередь является проверкой на стрессоустойчивость. Эксперт посоветовала честно рассказать о своих ошибках в работе.

Красные флаги для рекрутера — излишняя эмоциональность и негатив в сторону прежнего работодателя. <...> Если вы допустили ошибку, из-за которой возник непримиримый конфликт, расскажите об этом честно. Многие профессионалы рынка знакомы между собой, и скрыть провалы бывает трудно, — отметила Семеренко.

Если рекрутер хочет услышать рассказ о себе, то следует сконцентрироваться на основных достижениях на последнем месте работы. Эксперт пояснила, что для этого достаточно рассказать о нескольких случаях, не следует сильно углубляться во все подробности. Отвечая на вопрос о желании работать именно в этой компании, следует отметить свои компетенции, а перед собеседованием изучить информацию о работодателе и опираться на нее.

Необходимо не только признавать свои недостатки, но и рассказать, как вы работаете над собой. Рекрутеру важно, чтобы слабая сторона касалась рабочих ситуаций. Например, «стесняюсь выступать на публике, но прохожу курсы ораторского мастерства», — предупредила эксперт.

Семеренко порекомендовала рассказывать о своих целях при ответе на вопрос, кем видит себя кандидат через несколько лет работы. Можно рассказать о желании карьерного роста или же о развитии навыков.

Стилист Евгения Гудошина ранее заявила, что спортивные костюмы, мини-юбки, прозрачные ткани и откровенная одежда должны стать абсолютным табу при выборе одежды для собеседования. По ее словам, вещи должны выглядеть свежими даже в условиях долгой дороги на общественном транспорте.