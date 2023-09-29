Кардиолог развеял популярный миф о малых дозах алкоголя Академик Шляхто: полезных для сердца доз алкоголя не бывает

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Существует мнение, что спиртное в небольших количествах является хорошим средством профилактики болезней сердца и сосудов, рассказал в беседе с aif.ru доктор медицинских наук, президент Российского кардиологического общества​ Евгений Шляхто. По его словам, это мнение ошибочно, так как безопасных или полезных для сердца доз алкоголя не существует, поэтому ради здоровья лучше воздержаться от употребления крепких напитков.

Бытует мнение, что спиртное может профилактировать сердечно-сосудистые заболевания. Однако это не так — безопасных доз алкоголя не существует., — подчеркнул академик.

Он отметил, что в сохранении здоровья сердца важнейшую роль играет профилактика, в том числе отказ от алкоголя и табака, сокращение потребления кофеиносодержащих напитков, сахара и переработанного мяса (колбас и сосисок). Кардиолог посоветовал включить в ежедневный рацион овощи, орехи и бобовые, а также рыбу, которую надо есть минимум один-два раза в неделю.

Кроме того, кардиолог призвал стараться избегать стресса или учиться справляться с ним. Не следует забывать и о физической активности, это могут быть как прогулки на свежем воздухе, так и регулярные умеренные аэробные нагрузки. Также он посоветовал контролировать массу тела и уровень артериального давления, а также сдать анализ крови на липидный спектр (холестерины) и глюкозу (сахар крови).

Ранее врач-кардиолог Юрий Конев назвал скачки артериального давления одним из первых признаков надвигающегося инсульта. Специалист уточнил, что гипертензией страдает около 60% людей, при этом некоторые даже не знают о своем диагнозе.