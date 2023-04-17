Кардиолог рассказала, о чем может свидетельствовать аритмия после еды Кардиолог Савонина предупредила о возможных заболеваниях ЖКТ при аритмии после еды

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Нарушение нормального ритма сердцебиения далеко не всегда связано с патологиями сердца. Аритмия после еды может свидетельствовать о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, рассказала «Москве 24» врач-кардиолог Ольга Савонина. Так, причиной учащенного пульса могут оказаться проблемы с пищеводом.

Если тахикардия, аритмия начинаются после еды, надо в первую очередь исключить наличие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, — подчеркнула врач.

По ее словам, в первом случае еда при прохождении по пищеводу давит на переднюю стенку левого предсердия, формируя очаг аритмии.

При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни воспаляются стенки нижнего отдела пищевода. Так как от задней стенки левого предсердия его отделяет слой ткани толщиной от 3 до 5 мм, при воспалительном процессе они начинают контактировать. Это может приводить к срыву сердечного ритма, — отметила Савонина.

Если аритмия возникает после приема пищи, эксперт посоветовала обследоваться не только у кардиолога, но и у гастроэнтеролога.

Ранее онколог предупредил о способности рака маскироваться под межреберную невралгию. В этом случае назначенные препараты могут на время облегчить боль, но впоследствии она проявится снова и не будет уходить.