Кардиолог рассказала, кто находится в группе риска по тромбозу Кардиолог Маршинцева: пенсионеры наиболее подвержены риску тромбоза

Фото: shutterstock

Тромбозу наиболее подвержены пожилые люди, а также те, кто мало двигается, пьет недостаточно жидкости и страдает от варикозной болезни, заявила кардиолог Юлия Маршинцева. В беседе с «Москвой 24» она добавила, что тромбозы могут привести к инсультам, инфарктам и закупорке легочной артерии, что чревато летальным исходом.

Длительные перелеты у здоровых людей могут быть факторами риска развития тромбоза, потому что человек находится в одном положении, сухой воздух. Поэтому, когда длительные перелеты, желательно пить побольше воды и, если есть возможность, ходить по салону. То есть не сидеть на одном месте, вытягивать ноги, — уточнила Маршинцева.

Она также предупредила, что для профилактики тромбоза и варикозной болезни россиянам не стоит забывать о необходимости двигаться и пить достаточное количество жидкости ежедневно. Кардиолог пояснила, что при варикозе у человека расширяются притоки крупных подкожных вен, что становится причиной застоя или наоборот хаотичного движения крови.

Тромбы могут лежать в этих расширенных притоках долгое время, а потом однажды, когда человек дает какую-то нагрузку — например, бабушка сидела дома с варикозом, а потом решила сходить в магазин, — тромб может оторваться и улететь, — резюмировала медик.

Ранее кардиолог Юрий Серебрянский заявил, что симптомы появления тромбов — это отёкшая нога в случае венозного тромба в ней или сильная одышка при артериальном тромбе в лёгких. Он предупредил, что тромбы могут быть смертельно опасны.