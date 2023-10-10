Кардиолог рассказала, как сохранить сердце здоровым после 50 лет Кардиолог Фомичева посоветовала аэробные нагрузки для здоровья сердца

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Сохранить здоровье сердца людям после 50 лет помогут регулярные аэробные нагрузки и правильное питание, рассказала «Газете.Ru» врач-кардиолог Анастасия Фомичева. Она посоветовала по возможности отказаться от сидячего образа жизни.

Это могут быть аэробные упражнения, такие как ходьба, плавание, езда на велосипеде, в течение 30–60 минут в день, не менее пяти дней в неделю. Главное — больше двигаться и сократить время сидячего образа жизни, — порекомендовала специалист.

В вопросе питания эксперт посоветовала придерживаться средиземноморской диеты, когда рацион следует обогатить растительной пищей, богатой клетчаткой, рыбой жирных сортов с омега-3 жирными кислотами, а также ограничить употребление соли и простых углеводов.

Кроме того, для здоровья сердца необходимо уметь отдыхать или переключаться на другую деятельность, а также «выдыхать» в стрессовых ситуациях, продолжила кардиолог. Спать нужно не менее семи часов в сутки. По возможности следует отказаться от курения либо сократить количество выкуриваемых сигарет.

Также врач напомнила о необходимости регулярных диспансерных обследований, которые помогут контролировать факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

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