Кардиолог рассказала, как отсрочить развитие гипертонии Кардиолог Романенко: занятия физкультурой и отказ от курения отсрочат развитие гипертонии

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Отказ от курения, занятия физкультурой и нормализация массы тела помогут отсрочить развитие гипертонии на 10–30 лет, сообщила в беседе с радио Sputnik терапевт, кардиолог Татьяна Романенко. Специалист отметила, что повышенное давление дает о себе знать по-разному.

Кого-то бросает в жар, у кого-то возникают мушки перед глазами, а кто-то испытывает озноб. По словам Романенко, гипертония у многих людей развивается практически бессимптомно, что создает серьезные риски.

Есть масса людей, которые вообще не чувствуют повышения давления. Это не значит, что у них нет гипертонической болезни, и это колоссальная проблема. У человека есть болезнь, но диагностируется она только тогда, когда есть осложнения: инфаркт, инсульт, поражение почек, поражение глаз, — предупредила врач.

По ее словам, факторами риска развития гипертонии являются курение, злоупотребление солью или алкоголем, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, стрессовые ситуации. Романенко считает, что наличие родственников с этим недугом является дополнительным поводом внимательнее следить за давлением.

Все перечисленные факторы — разумеется, кроме наследственности — поддаются коррекции, уверена она. Если убрать факторы риска, то можно отодвинуть развитие гипертонической болезни на 10–30 лет, считает врач.

Ранее кардиолог, доцент кафедры терапии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Грант Шехян сообщил, что внезапные обмороки объясняются кратковременным нарушением кровообращения в головном мозге, а также резким снижением центрального систолического давления. Врач добавил, что упомянутые состояния пагубно влияют на работу сердца.