Кардиолог рассказала, для кого особенно опасно низкое атмосферное давление Кардиолог Ходова: низкое давление особенно опасно для гипертоников и диабетиков

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Экстремально низкое атмосферное давление, зафиксированное 24 ноября в Московском регионе, может повлиять на самочувствие людей, страдающих гипертонической болезнью и сахарным диабетом, рассказала в беседе с aif.ru врач-кардиолог Дзерасса Ходова. Также, по ее словам, в группу риска входят пациенты с хроническими заболеваниями дыхательной системы и опорно-двигательного аппарата.

Как рассказала врач, низкое давление воздуха может проявляться в виде болей в голове и сердце, одышки, нарушений сердечного ритма, отеков, онемения конечностей, головокружения, чувства слабости и сонливости.

Атмосферное давление в Москве составило 24 ноября 719,7 мм ртутного столба — это самый низкий уровень для этого дня за всю историю метеонаблюдений. При этом, по прогнозам синоптиков, давление продолжит снижаться и может достичь 717 мм ртутного столба.

Медики рекомендуют в такие дни избегать стрессов и серьезных физических нагрузок, избегать употребления кофе и кофеиносодержащих напитков, а также соленой, пряной, острой и жирной пищи. При этом необходимо пить больше воды, хорошо высыпаться, больше гулять и регулярно измерять давление.

Ранее врач-терапевт Андрей Звонков предупредил, что низкое атмосферное давление чревато для гипертоников опасными последствиями вплоть до разрыва сосудов. Медик пояснил, что при низком давлении воздуха артериальное давление становится выше, чем обычно.