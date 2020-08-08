Кардиолог рассказал о главных факторах метеочувствительности

https://static.news.ru/photo/539d6ab2-d97c-11ea-b667-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Метеочувствительность объясняется не только внешними причинам, но и паническим восприятием явления.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев.

Есть метеопаты, но это изменения не чисто физиологические, но еще и изменения в структуре психики...Больше паника играет роль, чем сам перепад давления, — цитирует Конева агентство

По его мнению, метеопатия — это грань между физиологией и психологией. В связи с этим эксперт назвал проблему метеочувствительности раздутой.

Однако Конев признал, что атмосферное давление может быть опасно, но для небольшой категории людей. В их числе пожилые люди и дети.

Военный врач, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал, что к 40 годам 95% людей в той или иной степени становятся метеозависимыми.

По его словам, при резком снижении атмосферного давления происходит процесс, который знаком аквалангистам как кессонная болезнь. Минимизировать негативное влияние погоды на организм поможет ведение здорового образа жизни с молодого возраста.