Кардиолог рассказал, как смех помогает продлить жизнь Кардиолог Гандельман заявил о пользе смеха для сердца и сосудов

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Хорошая шутка может не только поднять настроение, но и снизить риск развития заболеваний сердца и сосудов, заявил врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По его словам, частый смех полезен для профилактики инсульта. Врачи также отмечают, что смех помогает защитить организм и от других опасных заболеваний.

Врач-иммунолог Андрей Продеус заявил, что привычка много смеяться усиливает иммунную систему человека. Это обусловлено тем, что смех способствует увеличению концентрации антител в слюне. Именно они борются с потенциально опасными вирусами и бактериями, которые являются возбудителями различных заболеваний.

Антитела могут атаковать вирусы и бактерии, которые могут прийти в нашу носоглотку, после этого, соответственно, они просто нас не победят, и мы не заболеем, — объяснил специалист.

Юрист Ирина Гукова ранее рассказала, от каких первоапрельских шуток следует воздержаться, чтобы избежать проблем с законом. По ее словам, в России действуют законы об оскорблении чувств отдельных групп людей, в том числе верующих. В связи с этим шутки на подобные темы должны быть продуманными и аккуратными, чтобы никого не оскорблять.