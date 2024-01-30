Россиянам рассказали, как спасти себе жизнь при инфаркте Кардиолог Видяскин: при инфаркте нужно срочно вызвать скорую и открыть форточку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кардиолог Игорь Видяскин в беседе с NEWS.ru заявил, что при инфаркте или подозрении на него необходимо немедленно вызвать скорую помощь, принять удобное полусидячее положение, подложив под спину подушки, а также обеспечить доступ в помещение свежего воздуха (открыть окно или форточку, расстегнуть тесную одежду). Медик подчеркнул, что после согласования с диспетчером скорой возможен прием одобренных на другом конце провода препаратов.

Немедленно вызывайте скорую, откройте входную дверь, не дожидаясь облегчения симптомов. Принять удобное полусидячее положение, подложив под спину подушки. Откройте форточку, расстегните тесную одежду, особенно в области шеи. Если диспетчер скорой одобрит, возможен прием некоторых препаратов при отсутствии противопоказаний. Постарайтесь сохранять спокойствие, дышать медленно и глубоко, — отметил Видяскин.

Собеседник напомнил, что нельзя принимать препараты без согласования с врачом, курить, «чтобы успокоиться в ожидании бригады скорой помощи», принимать спиртные напитки «в надежде облегчить боль» и садиться за руль автомобиля, чтобы добраться до больницы.

Ранее Видяскин заявил NEWS.ru, что главный симптомом инфаркта миокарда — это давящая или жгучая боль за грудиной. По его словам, такие симптомы длятся более 15 минут и не проходят после приема нитроглицерина.