Кардиолог рассказал, что не так с верхним давлением 130 мм Кардиолог Закиев: верхнее давление 130 мм является гипертонией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Верхнее или систолическое артериальное давление должно находиться в пределах 120-130 мм ртутного столба, а еще лучше — быть ниже этих значений, заявил в беседе с «Газетой.Ru» врач-кардиолог, младший научный сотрудник Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Вадим Закиев. По его словам, показатели давления 120 мм или ниже уменьшают риск смертности на 27%.

Сегодня кардиологи считают, что систолическое давление в норме должно находиться в диапазоне 120-130 мм, но многие пациенты ходят с давлением 130-140, и их врачей это устраивает. На самом деле снижение давления до 120 мм или ниже позволяет дополнительно уменьшить риск смерти <...> на 27%, как показало исследование, — пояснил специалист.

Он указал, что, согласно разным оценкам, до 50% пациентов с гипертонией, даже принимая прописанные врачом лекарства, не достигают значений артериального давления, необходимых для здоровья. По мнению кардиолога, решить эту проблему может прием комбинированных препаратов, в которых содержатся два и более действующих веществ.

Ранее врач Александр Мясников назвал упражнение под названием «планка» весьма полезным способом профилактики и облегчения начальных стадий гипертонической болезни. Это упражнение включает занимание позиции, схожей с исходной для отжиманий, которую необходимо сохранить на протяжении определенного периода времени.