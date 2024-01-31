Кардиолог раскрыла, как защитить сердце от болезней Врач Бирюкова: отказ от колбасных изделий поможет в профилактике болезней сердца

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Чтобы защитить сердце от болезней, следует отказаться от ежедневного употребления колбасных изделий, копченостей и фастфуда, посоветовала врач-кардиолог Анна Бирюкова. В беседе с РИАМО специалист уточнила, что эти продукты содержат большое количество насыщенных жиров, соль, усилители вкуса и красители.

Важно знать, что насыщенные жиры участвуют в образовании так называемого «плохого» холестерина, который откладывается на сосудистой стенке и ведет к развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, — пояснила врач.

Негативно на организме сказывается переизбыток поваренной соли. Ее злоупотребление приводит к увеличению жесткости сосудистой стенки, развитию гипертонии, отеков и задержке жидкости в организме. Норма потребления соли должна составлять около 5 г в день — это примерно одна чайная ложка. Бирюкова отметила, что нужно учитывать и «скрытую» соль, которая есть в некоторых продуктах. Также стоит ограничить употребление сладких продуктов, в том числе газировок и фруктовых йогуртов.

Не забывайте о том, что наше питание напрямую оказывает влияние на здоровье. Сбалансированное питание и физическая активность — это цемент, на котором держится нормальная работа всех систем организма, — заключила кардиолог.

Врач-кардиолог Фаина Лобжанидзе ранее предупредила, что люди, живущие в бедности, подвергаются большему риску сердечно-сосудистых заболеваний. По ее словам, развитие ишемической болезни в возрасте 40–45 лет с большей вероятностью также происходит у тех, кто в детстве подвергался насилию со стороны родителей.