Кардиолог предупредил о смертельной опасности физического перенапряжения Кардиолог Серебрянский предупредил о смертельной опасности физического перенапряжения

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Избыточная физическая нагрузка негативно сказывается на человеческом здоровье и может привести к развитию различных заболеваний сердечно-сосудистой системы, предупредил кардиолог Юрий Серебрянский в разговоре с «Народными Новостями». При ишемии, например, сердце не получает достаточного питания во время нагрузки, также избыточное напряжение вредно и при гипертонии, пояснил медик.

На фоне перегрузки может увеличиться артериальное давление. Нагрузка должна быть подобрана. Хорошо было бы сделать мониторирование артериального давления на фоне различной нагрузки и выявить, какая нагрузка является предельной, а какая — избыточной, — отметил Серебрянский.

Более того, перегрузки также негативно влияют и на человеческий мозг, ухудшая его кровоток и питание. Люди, которые подвергаются серьезным физическим или нервным перегрузкам, состоят в группе риска инсульта и инфаркта миокарда, считает кардиолог. Он посоветовал уменьшить нагрузки на организм, чтобы избежать плачевных последствий.

Если человек бегал, то перейти на ходьбу. Лучше проверить свое состояние у кардиолога, у невролога обязательно. Проверить сосуды нижних конечностей, ультразвуковые исследования выполнить, — резюмировал Серебрянский.

Ранее кардиолог Юрий Конев заявил, что резкий подъём с кровати может привести к снижению давления, это вредно, в особенности для пожилых людей. Вместе с этим он посоветовал россиянам делать небольшую разминку по утрам, чтобы размять мышцы и кровоток.