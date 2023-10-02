Кардиолог предупредил о привычках, вызывающих инсульт в молодом возрасте Кардиолог Конев: недостаток сна может привести к инсульту в молодом возрасте

Недостаток сна и бодрствование в темное время суток могут привести к развитию инсультов в молодом возрасте, предупредил врач-кардиолог Юрий Конев. В разговоре с «Радио 1» он уточнил, что гормон мелатонин, необходимый для нормальной работы организма, вырабатывается только ночью.

Ночью молодые люди не спят. А у нас есть гормон мелатонин, который вырабатывается только в темное время суток, во время сна. У нас и так освещенность высокая, а если еще и ложиться под утро, когда уже начинает светать, то мелатонин не вырабатывается полностью, — уточнил врач.

Влияние на то, что «инсульт значительно помолодел», оказывает и отсутствие достаточной физической нагрузки. Многие молодые люди предпочитают передвигаться на автомобилях, даже если необходимо пройти небольшое расстояние. Кардиолог заявил, что таким образом молодежь «едет к своей могиле».

Конев отметил, что сейчас инсульты стали возникать у тех, кому нет и 30 лет. По его словам, в этом возрасте сосуды только развиваются и такие болезни чреваты серьезными последствиями для всего организма.

Конев ранее рассказал, что скачки артериального давления являются одним из первых признаков надвигающегося инсульта. Он уточнил, что гипертензией страдают около 60% людей, при этом некоторые даже не знают о своем диагнозе.