Кардиолог предостерег от ошибок при высоком пульсе Кардиолог Серебрянский: при высоком пульсе важно отказаться от кофеина, алкоголя и курения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пульс от 60 до 90 ударов считается нормой, а более высокие показатели говорят о тахикардии, рассказал «Москве 24» кардиолог Юрий Серебрянский. По его словам, при высоком пульсе нельзя пить кофе и крепкий чай, так как из-за содержания в них кофеина может увеличиваться частота сердечных сокращений. Также врач предостерег от спиртного и курения.

Курение, алкоголь тоже нарушают сердечный ритм. Пульс может еще больше повыситься и привести к сердечной недостаточности, — предупредил Серебрянский.

В случае повышения пульса до высоких значений (больше 90 в состоянии покоя), кардиолог советует не заниматься самолечением, а вызвать скорую помощь.

Серебрянский ранее назвал убивающие сердце привычки. По его словам курение, чрезмерное употребление алкоголя и кофе, а также переедание и недосып наносят огромный ущерб сердечно-сосудистой системе. Особенно подвержены сердечной недостаточности любители пива, уточнил эксперт. Серебрянский отметил, что курение, а также увлечение кофе может привести к аритмии. Кроме того, переедание и присутствие в рационе большого количества вредной пищи становится причиной ожирения, которое ведет к поражению сердца и сердечной недостаточности. Кардиолог также напомнил о важности соблюдения режим сна, так как недосып нередко приводит к аритмии.