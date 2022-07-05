Кардиолог заявила, что множество сердечных лекарств неэффективны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-кардиопсихолог Анна Кореневич высказала мнение, что эффективность десятков лекарств от сердечных заболеваний на самом деле не доказана. Несмотря на это, по мнению Кореневич, наличие таких препаратов на рынке несет массу положительных эффектов. По словам специалиста, одно из основных преимуществ «пустышек» — отсутствие побочных эффектов.

Это очень характерное отличие «фуфломицинов» от нормальных лекарств с доказанной эффективностью. Можно спокойно их принимать без вреда для здоровья, — отметила она.

Помимо этого, Кореневич считает, что эти лекарства оказывают мощную психологическую поддержку. Срабатывает так называемый эффект плацебо, в результате действия которого больной помогает себе сам. Кардиопсихолог добавила, что такие препараты — отличное подспорье для врачей.

Пришёл здоровый, но тревожный пациент. Врач дал ему безобидную пилюлю в красивой упаковке, и все счастливы. Пациенту получше, он получил заботу и внимание, и врачу спокойно, не надо ждать побочки, — утверждает она.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев перечислил болезни, которые могут с особенной силой обостриться из-за жаркого климата. Как заявил специалист, наибольшему риску подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.