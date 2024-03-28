Кардиолог перечислил основные причины образования тромбов Кардиолог Соколов: обезвоживание может привести к образованию тромбов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

К образованию тромбов может привести обезвоживание, авитаминоз, плохое усвоение воды в толстом кишечнике и дефицит витаминов, предупредил врач-кардиолог Денис Соколов. В разговоре с Lenta.ru специалист отметил, что среди причин также выделяют повышенную свертываемость крови, высокий уровень гемоглобина и кровопотери.

В большинстве случаев один из показателей нарушает уровень вязкости крови, однако данные причины могут выступать и в комплексе. Симптомы же повышенной вязкости крови зависят от заболевания, вызвавшего это состояние. Иногда они носят временный характер и устраняются после того, как пациент избавляется от первопричины, например, обезвоживания, — пояснил врач.

Повышенная вязкость крови проявляется через сухость во рту, быструю утомляемость, постоянную сонливость, слабость, головные боли и тяжесть в ногах. Соколов предупредил, что в большинстве случае трудно заподозрить у себя данную проблему. Повышение вязкости крови тем временем чревато формирование тромбов, перекрывающих движение крови по глубоким венам, что может привести к инфарктам и инсультам.

Врач Александр Перетечиков ранее рассказал, что малоподвижным людям необходимо носить компрессионные чулки, так как они снижают риск образования тромбов в сосудах. По его словам, такое белье также способствует профилактике патологического расширения вен, то есть варикоза.