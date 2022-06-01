Кардиолог описала болезнь, от которой умерла 20-летняя балерина Лазарева Кардиолог Маршинцева описала унесшую жизнь балерины Лазаревой «внезапную сердечную смерть»

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Кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, что представляет собой диагноз «внезапная сердечная смерть», от которой умерла 20-летняя балерина Алеся Лазарева. По её словам, эта болезнь не имеет признаков и заранее определить её приближение невозможной, сообщает «Вечерняя Москва».

Диагноз не связан с патологией сердца или экстракардиальной патологией и даже вскрытие никак не проясняет ситуацию. Чаще всего такой диагноз ставят молодым, причём «внезапная сердечная смерть» может передаваться по наследству. Из-за этого, отмечает специалист, может умереть даже здоровый человек, который занимается спортом и ведёт правильный образ жизни.

Спасти человека при таком диагнозе практически невозможно, и даже если провести своевременную реанимацию, то шансы на выживание минимальны. Танцоры балета наиболее подвержены сердечным заболеваниям из-за больших физических нагрузок, диет и недосыпа. В связи с этим кардиолог посоветовала следить за собой, делать кардиограмму и отслеживать электролитные изменения, такие как натрий, калий, хлор.

Ранее сообщалось, что в Москве 29 мая в возрасте 20 лет умерла балерина Алеся Лазарева. Она была лауреатом конкурса имени Екатерины Максимовой «Арабеск» и в последние дни готовилась к международному конкурсу балета в Москве, который на этой неделе открывается в Большом театре.