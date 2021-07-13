Кардиолог оценил риск вакцинации при проблемах с сердцем

При тяжёлых сердечно-сосудистых заболеваниях риск фатальных исходов при коронавирусе повышается. Об этом «Народным Новостям» рассказал член Европейского общества кардиологов, врач-терапевт Ярослав Ашихмин.

По мнению специалиста, чем более серьёзная болезнь, тем более необходима прививка. В этом случае противопоказанием для вакцинации, по словам кардиолога, является только реабилитация после инфаркта и инсульта.

В целом, чем тяжелее ситуация, тем больше плюсов в пользу прививки. Прививка хорошо сочетается со всеми кардиологическими препаратами. Побочные эффекты быстро проходят. В плане режима ничего не нужно менять, — пояснил Ашихмин.

Ранее специалисты сообщили, что медицинские причины для отвода от прививки бывают временные и абсолютные. Относительными являются ситуации, связанные с обострениями хронических заболеваний, при них отводы даются на время от двух до четырёх недель.

Абсолютная медицинская причина означает, что людям в принципе не будут делать прививку. Сюда относится только одно противопоказание: если пациент имеет ярко выраженную аллергию на первое введение препарата против ковида. В этом случае вторую прививку ему делать уже не будут и в дальнейшем также освободят от вакцинации.