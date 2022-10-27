Кардиолог объяснила опасность вейпинга Кардиолог Кулакова: вейпинг опасен для сердца и дыхательной системы

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Курение вейпов увеличивает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем, рассказала в беседе с «Москвой 24» кардиолог Евгения Кулакова. Многие считают вейпинг безвредным и более безопасным в сравнении с обычными сигаретами, но новые исследования подтверждают его связь с появлением хрипов при дыхании, кашля, бронхиальной астмы и повышением чувствительности к ОРВИ, рассказала специалист. Помимо того, из-за вейпов ухудшается состояние сосудов, повышается давление и частота пульса, добавила врач.

Из-за курения вейпов ухудшается состояние кровеносных сосудов, повышается артериальное давление и частота пульса. Кроме того, они нарушают регуляцию основных метаболических процессов, что ведет к неблагоприятным сердечно-сосудистым событиям, — пояснила кардиолог.

Кулакова пояснила, что опасность представляют безникотиновые жидкости для вейпов, в которых всегда присутствуют глицерин и пропиленгликоль — при их нагревании образуются канцерогены. Влияние ароматических добавок к жидкостям также не до конца изучено, однако уже известно, что под воздействием их паров повреждаются клетки эндотелия, выстилающие кровеносные сосуды человека.

Эксперт по исследованию рака Чарльз Суонтон ранее рассказал, что курение вейпа может разбудить спящие раковые клетки. Сейчас специалисты не могут говорить о безвредности вейпа в долгосрочной перспективе. Кроме того, вейп нельзя считать безопасным способом бросить курить. Он привел в пример исследование ученых из Института Фрэнсиса Крика. В нем говорится о вредных выбросах, которые могут пробудить спящие раковые клетки, способные вызывать мутации и провоцировать рак. По его мнению, вейпинг может вызывать похожий процесс.