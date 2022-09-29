Кардиолог объяснила, когда нужно начать заниматься здоровьем сердца Кардиолог Литвякова: заниматься здоровьем сердца нужно начинать с 23-26 лет

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Здоровьем сердца нужно начинать заниматься уже в возрасте 23-26 лет, заявила кардиолог ФГАУ «НИМЦ ЛРЦ» Минздрава РФ, кандидат медицинских наук Ирина Литвякова. В беседе с РИАМО специалист отметила, что для проверки работы сердечной мышцы чаще всего назначается ЭКГ, но лучше провести ЭХО-кардиограмму и Холтеровский мониторинг.

Сделать это желательно в возрасте 23-26 лет, когда наблюдается пик развития организма. Полученные в это время результаты могут в дальнейшем служить реперной точкой, позволяющей сравнивать раннее исследование с последующими. Кроме того, людям, активно занимающимся спортом, очень важно время от времени проводить нагрузочное тестирование, — сообщила врач.

По словам кардиолога, улучшить состояние сердечно-сосудистой системы можно с помощью питания. В рационе должны быть свежие фрукты и овощи, рыба и мясо птицы без кожи, в них содержатся полезные для сердца микроэлементы. Специалист добавила, что если заболевание уже начало прогрессировать, то без медикаментозной терапии не обойтись.

Врач-терапевт Алексей Хухрев ранее рассказал, что боль в груди во время физических нагрузок, низкий пульс и сильное головокружение — это симптомы, при наличии которых следует как можно быстрее обратиться к кардиологу. Он пояснил, что при обмороках, частых головокружениях и если сердце бьется с перебоями, это может свидетельствовать о развитии аритмии.