Кардиолог назвала способы защититься от скачков атмосферного давления Врач Саламатина: спорт защитит от скачков атмосферного давления

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы защититься от влияния скачков атмосферного давления на состояние здоровья, необходимо заниматься спортом, заявила врач-кардиолог Людмила Саламатина. В беседе со «Страстями» специалист подчеркнула, что также помочь пережить перепады атмосферного давления может прием витаминов в достаточном количестве.

Чтобы минимизировать проявления колебаний атмосферного давления, лучшего чем закаливание, занятия спортом, прием в достаточном количестве витаминов, никто пока не придумал, — отметила специалист.

Врач уточнила, что при резких изменениях атмосферного давления следует высыпаться. По ее словам, ночной сон должен составлять до девяти часов. Кроме того, улучшить тонус сосудов могут зарядка и контрастный душ. При этом от силовых упражнений лучше отказаться. Людям, страдающим от хронических заболеваний, также важно соблюдать прописанный врачом лечебный режим.

Телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что заболевания щитовидной железы, в том числе гипертиреоз, могут стать причиной повышения артериального давления. По ее словам, это обусловлено тем, что от работы щитовидной железы зависит степень чувствительности организма к адреналину.