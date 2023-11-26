Кардиолог назвала признаки дефицита йода в организме Кардиолог Чугунникова: одним из признаков йододефицита является появление зоба

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Одним из основных признаков дефицита йода в организме является возникновение зоба — увеличение щитовидной железы, сообщила «Мосленте» врач-кардиолог Анна Чугунникова. По ее словам, такая патология в тяжелых случаях может приводить к затруднениям глотания и дыхания, дискомфорту в области шеи.

В условиях тяжелого йодного дефицита зоб может достигать огромных размеров и сопровождаться затруднением глотания и дыхания, дискомфортом в области шеи, осиплостью голоса, — сказала Чугунникова.

Она также отметила, что йододефицит может вызывать ухудшение работы нервной системы, постоянную усталость и сонливость, проблемы с памятью и вниманием, а также нарушения репродуктивной системы.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что пожилым следует включить в рацион морского окуня — этот продукт полезен для щитовидной железы, костей и профилактики атеросклероза. Специалист отметила, что эта рыба богата йодом, с дефицитом которого часто сталкиваются люди в таком возрасте.

Соломатина уточнила, что при нехватке йода возникает раздражительность и заторможенность. Также волосы и кожа становятся сухими. Морской окунь содержит фосфор и кальций, которые полезны для биохимических процессов в головном мозге, здоровья костной ткани и нервно-мышечной проводимости.