Кардиолог назвала отличие боли в сердце от невралгии и остеохондроза Кардиолог Деревянкина: боль в сердце может отдавать в нижнюю челюсть

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Боль в области сердца может быть не связана с этим органом и иметь совсем другие причины, например, невралгию или остеохондроз, рассказала в беседе с LIFE.ru врач-кардиолог Диана Деревянкина. По ее словам, отличием боли в сердце является ее локализация в передней части грудной клетки и даже в области нижней челюсти.

Врач указала, что, помимо передней части груди, боль в сердце может ощущаться за грудиной, либо быть смещена немного левее. Сердечная боль может иметь давящий, сжимающий, жгучий, режущий, реже ноющий или колющий характер. При этом боли в сердце обычно длятся недолго.

Как добавила кардиолог, зачастую боль в сердце сложно отличить от невралгии, а также мышечных болей, легочных заболеваний или остеохондроза.

Например, боли в желудке отличаются локализацией в верхней части живота и сопровождаются такими симптомами, как тошнота, тяжесть и метеоризм. При невралгии, которую тоже можно перепутать с болями в сердце, болевые ощущения усиливаются при резких движениях: чихании, скручиваниях, кашле, пальпации, — объяснила специалист.

Кроме того, по ее словам, боли при невралгии можно четко локализовать, они сконцентрированы в одной точке, которую можно определить. Характер боли при этом скорее стреляющий, колющий.

При возникновении неприятных и болевых ощущений в области сердца необходимо оперативно обратиться к врачу, который поможет выяснить причину болей и назначить лечение, подытожила Деревянкина.

Ранее кардиолог Асият Хачирова рассказала, что взрослый человек должен заниматься физкультурой минимум 150 минут в неделю при умеренной интенсивности или 75 минут при тяжелых нагрузках. Медик отметила, что рассчитать максимально допустимый пульс для занятий спортом можно по формуле (220 — возраст) x 0,8.