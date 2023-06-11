Кардиолог назвал три опасных для сердца продукта Кардиолог Варфоломеев посоветовал есть меньше мяса, фастфуда и масла для здоровья сердца

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Чтобы позаботиться о здоровье сердца, следует есть меньше мяса, фастфуда и масла, рассказал в беседе с «Медик Форум» врач-кардиолог Олег Варфоломеев. По его словам, также стоит отказаться от чрезмерного употребления соли.

Когда дело доходит до диеты, самое важное изменение, которое вы можете сделать, — это сократить потребление насыщенных жиров. В пище, которую мы едим, есть разные типы жиров, и насыщенные жиры — это тот тип, который повышает уровень холестерина в крови, — объяснил кардиолог.

Он объяснил, что мясо — самый большой источник насыщенных жиров, однако красное мясо, жирный бекон, сосиски, гамбургеры и мясные консервы являются «худшими конкурентами». Варфоломеев отметил, что из-за чрезмерного употребления вышеназванных продуктов может повыситься холестерин.

Аккуратнее следует быть и со сливочным маслом. Кардиолог посоветовал заменить маслянистые продукты, такие как выпечка и колбасные рулетики, на пироги с овощами или постным мясом с картофельной начинкой. Альтернативой сливочному маслу могут стать растительные или семенные варианты, например подсолнечное, оливковое и рапсовое.

Варфоломеев отметил, что еда навынос и фастфуд также опасны для сердца. Он объяснил это большим количеством соли в них. По словам врача, переизбыток этой добавки увеличивает риск развития сердечного приступа или инсульта.

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