Кардиолог назвал тревожные симптомы COVID-19

Высокая температура, падение содержания кислорода в крови и высокая частота дыхания должны настораживать. При появлении одного из трёх симптомов необходимо сделать ПЦР-тест. Об этом заявил «Известиям», профессор, руководитель временного COVID-госпиталя при клинической больнице «РЖД-Медицина» имени Семашко Заур Шугушев.

Самое главное — при наличии каких-либо симптомов, напоминающих острую респираторную вирусную инфекцию, считать их COVID-19, пока не будет доказано обратное, — подчеркнул врач.

При этом опасными симптомы считаются, если температура держится выше 38 градусов, не смотря на жаропонижающие средства, частота дыхания превышает 28 вдохов в минуту, а показатель насыщения крови кислородом падает до 92–93.

Врач также подчеркнул, что у пациентов с хроническими заболеваниями и пациентов старше 65 лет корoнавирус может протекать в нетипичной или бессимптомной форме. Поэтому если у пaциента есть гипертония, диабет, бронхиальная астма, бронхит и так далее, то нужно oбязательно сделать КТ на третьи-пятые сутки после начала болезни.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что привившиеся от коронавируса при заражении COVID-19 сталкиваются с теми же симптомами, что и те, кто процедуру вакцинации не прошёл.